Energiepreise steigen zum Januar auch in Arnstadt

Arnstadt. Arnstädter Stadtwerke-Chef gibt einen Überblick zu Kosten im kommenden Jahr.

Die Strom- und Gaspreise sind ein Dauerthema der Regierung, der Unternehmen, aber vor allem der Bevölkerung. Denn immer wieder werden neue Ansätze und Programme diskutiert. Die Stadt Arnstadt lädt deshalb zu einem Bürgerdialog am Dienstag ein. Zuvor gibt der Arnstädter Stadtwerke-Chef Friedrich Reinhard Wilke einen Überblick über die aktuellen Preise und die Änderungen der Preise für die Grundversorgung mit Erdgas.

Seit dem vergangenen Jahr sind die Kosten um 29,91 Cent pro Kilowattstunde gestiegen, das seien 1,9 Prozent. Der Stadtwerke-Chef ist sich sicher, dass die Kosten im kommenden Jahr am höchsten seien, die folgenden Jahre 2024 und 2025 wieder etwas günstiger werden. Der Preis für Gas sei in diesem Jahr vor allem im August und September deutlich angestiegen. „Wir haben Gas und Strom langfristig und günstig eingekauft“, so Wilke. Nichtsdestotrotz seien auch die Stadtwerke von der Energiekrise betroffen, so dass es zu einer Erhöhung des Grundpreises kommt. Für Kunden mit einem Jahresverbraucht von 10.000 Kilowattstunden pro Jahr bedeutet die Erhöhung um 6,9 Prozent eine Kostensteigerung von 93 Euro netto. Beim Strom ist es eine Erhöhung von rund 28,6 Prozent, das bedeutet Mehrkosten von 203,85 Euro netto. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar.

Sowohl die Entlastung durch die Zahlung des Dezemberabschlages als auch die Strom- und Gasbremse bezeichnet Wilke als „gute Gedanken.“ Allerdings sei die Umsetzung „sehr komplex“ und noch nicht klar. Sie als Branche würden die Regierung beraten, die Vor- und Nachteile diskutieren. Es seien noch viele Fragen offen, beispielsweise wie mit Familien umgegangen wird, die erst kürzlich in eine Haus gezogen sind und keinen Wert von 2021 haben, der aber als Vergleichswert betrachtet wird. „Wir brauchen erstmal ein Gesetz, um entsprechend handeln zu können und Programmierer zu beauftragen, die Strom- und Gasbremse umzusetzen.“