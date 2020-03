Engagierter Nachwuchs im Landratsamt

Es ist ein Meilenstein. Denn mit ihrer Unterschrift beginnt für sechs junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Sie sind Berufseinsteiger beim Landratsamt Ilm-Kreis und werden zu Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern im mittleren Dienst ausgebildet. Für eine Frau beginnt am 1. September das Duale Studium als Beamtenanwärterin im gehobenen Dienst.

„Wir brauchen solche jungen, engagierten Menschen, wie Sie“, sagt Landrätin Petra Enders (Linke). Sie hätten beim „Bewerbungsmarathon überzeugt und sehr gute Ergebnisse gezeigt“. Denn bevor potenzielle Auszubildende zu einem Vorstellungsgespräch geladen werden, müssen sie sich zunächst in einem Eignungstest beweisen. Die Landrätin freut sich über den Nachwuchs in ihrem Haus und stellt gleichzeitig eine Übernahme nach einer erfolgreichen Ausbildung in Aussicht. Außerdem weist sie daraufhin, dass es Möglichkeiten zur Weiterbildung und Aufstiegschancen gebe – „vom Amtsleiter bis zur Landrätin.“

Ab Sommer lernen zwölf Azubis im Landratsamt

Zu den neuen Gesichtern im Landratsamt gehören: Josefine Löser, sie macht den Realschulabschluss in diesem Jahr und wird in drei Jahren Verwaltungsfachangestellte sein. Sophie Rose, gelernte Krankenschwester aus den Ilm-Kreis-Kliniken, macht binnen zwei Jahren eine Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten. Tobias Nimbs, Zeitsoldat über die Vormerkstelle, macht in den kommenden drei Jahren eine Umschulung zum Verwaltungsfachangestellten. Sören Kühnlenz, gelernter Physiotherapeut, ist Beamtenanwärter im mittleren Dienst, ebenso wie die Abiturientin Leoni Pranter –beide lernen zwei Jahre. Lena-Rabea Krebstekies, gelernte Verwaltungsfachangestellte der Stadt Ilmenau, ist Beamtenanwärterin im gehobenen Dienst, ihre Ausbildung dauert drei Jahre.

Derzeit absolvieren neun Azubis im Landratsamt eine Ausbildung. Im Sommer endet sie für drei Auszubildende. Ab August/September sind somit zwölf Auszubildende im Landratsamt. Die nächste Ausschreibung für Ausbildungsstellen erfolgt im August über das Amtsblatt, so die Landrätin.