Arnstadt. Vier Wochen war der Thüringer Orgelsommer in über 50 Veranstaltungen präsent in den Kirchen. Das Abschlusskonzert findet in Arnstadt statt.

„Lighten Our Darkness“ heißt das Abschlusskonzert des Thüringer Orgelsommers, das in der Bachkirche am Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr noch einen Höhepunkt darstellt. Geboten wird englische Musik für Chor und Orgel von Howells, Britten, Williams, Holst. Die Zuhörer werden musikalisch aus der Dunkelheit in eine helle, zuversichtliche und fröhliche Welt begleitet. Dabei spannt das Programm einen Bogen von sphärischen Klängen, über festliche Hymnen bis hin zu trostvollen Spirituals. Präsentiert werden die Werke von „Studio Vocale Karlsruhe“. Theophil Heinke, der Leiter des Thüringer Orgelsommers, wird selbst an der Orgel sitzen. Eintrittskarten gibt es für 15/20 Euro im Vorverkauf unter www.ticketshop-thueringen.de, telefonisch unter 0361/2275227.