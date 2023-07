Englischer Songwriter Dan German spielt in Arnstadt

Der Singer/Songwriter Dan German kommt am 28. Juli für ein Konzert in die Kneipe Kulisse in Arnstadt.

Arnstadt. Folk-, Country- und Rockmusik gibt es am 28. Juli bei einem Konzert mit dem englischen Singer/Songwriter Dan German in der Kulisse in Arnstadt.

Der britische Singer/Songwriter Dan German spielt im Rahmen seiner aktuellen Tournee am kommenden Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Kneipe Kulisse, Kohlenmarkt 8, in Arnstadt. Die Gäste können sich laut einer Mitteilung der Veranstalter auf Americana mit Folk-, Country- und Rockmusik freuen. Stark beeinflusst wurde Dan German von Musikern wie Townes Van Zandt, Guy Clark oder Bruce Springsteen. Mit seinen Liedern erzählt er Geschichten, die ans Herz gehen. Für seine Tour hat er sich zudem mit Quentin Dean von „Them Peckin’ Boys“ zusammengetan, der ihn beim Konzert in der Kulisse unterstützen wird. Der Einlass für das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro gibt es an der Abendkasse.