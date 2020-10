Ententreffen in Stadtilm

Schon immer tummeln sind in der Uferstraße in Oberilm in Nähe der Ilmbrücke auffallend viele Stockenten. Warum die Schar oft an dieser Stelle rastet und ein Ententreffen abhält, weiß keiner. Sicherlich gibt es hier ein besonders gutes Futterangebot – und einen guten Überblick über Passanten, die vorbeispazieren. Wildenten fressen so ziemlich alles, was ihnen im Wasser und Uferrand vor den Schnabel kommt. Spaziergänger sollten allerdings darauf verzichten, den Tieren Brot zu geben. Denn das könnte ihrer Gesundheit schaden. Mitunter stirbt Wassergeflügel sogar, wenn es Backwaren zu sich nimmt.