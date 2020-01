Enthusiasmus auch in schwierigen Zeiten

„Wir verteilen heute Komplimente.“ Mit einem Glückskeks empfangen Marco Jacob und Sven Hauschild, die beiden Vorstände der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, die Gäste in der Neuen Mitte in Ichtershausen. Erst seit wenigen Monaten kann der Saal für Veranstaltungen und Kongresse von der Gemeinde angemietet werden. Eine Möglichkeit, die Unternehmen zunehmend zu schätzen wissen. Denn das Erfurter Kreuz, Thüringens größtes Industriegebiet, liegt nur einen Steinwurf entfernt.

Erst vor wenigen Monaten wurde Herr Stefan (links) Papa. Für seinen Junior legte er Geld an – und bekam nun noch eine Finanzspritze hinzu.. Foto: Antonia Pfaff

„Uns ist es wichtig, im Rahmen unserer gemeinsamen Neujahrsempfänge mit dem Ilm-Kreis zu zeigen, was unsere Region zu bieten hat“, betont Marco Jacob. Nach Jahren in der Sparkasse suche man nun gezielt Orte auf, die besonders sind. Im Theater in Arnstadt fand der Neujahrsempfang bereits statt, ebenso an der Technischen Universität Ilmenau. Nun also in der Neuen Mitte am Erfurter Kreuz, um zu zeigen, dass der Ilm-Kreis ein Wirtschaftsmagnet ist.

Leicht sind die Rahmenbedingungen nicht, verdeutlicht Marco Jacob. Nach Jahren ohne Zinsen ging es 2019 sogar ins Minus. Ein Trend, den die Sparkasse im Gegensatz zu anderen Geldhäusern nicht an die Kunden weitergab. Die belohnen das mit Treue. Rund eine Milliarde Euro haben sie bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau auf die hohe Kante gelegt, steht in den Bilanzen. Mehr als eine halbe Milliarde Euro borgten sie sich, um zu investieren.

Nicht nur die Entwicklung auf dem Finanzmarkt fordert die Sparkasse. Auch das Kundenverhalten änderte sich seit der Währungsreform vor 30 Jahren deutlich. Die größte Filiale sei mittlerweile das Internet. 17 Millionen Zugriffe quasi vom Sofa aus verzeichnete die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau im Jahr 2019. Die Zahl der Direktberatungen indes geht immer weiter zurück. Schlechter wird der Service deshalb aber nicht. Unabhängige Tester vergaben 2019 wieder die Note „hervorragend“.

Sparkassenchef Marco Jacob führte charmant durch den Abend. Foto: Antonia Pfaff

Das Wort ergreift auch Landrätin Petra Enders (Linke). Sie ist Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse. Von den Finanzen lenkt sie den Blick in die Welt. Stabile Verhältnisse – das war einmal. Weltwirtschaftliche Turbulenzen aber verhinderten nicht, dass der Ilm-Kreis in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung nahm. Wichtig sei, die regionale Entwicklung so voranzutreiben, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft gut bleiben. Hier müssten Land, Kreis und Kommunen eng zusammenarbeiten.

Dass die Region weltweit ganz vorn mitspielen kann, beweist wenige Minuten später Daniel Bader. Er ist Geschäftsführer der IHI Charging Systems International Germany GmbH. Bader gibt einen Einblick in die Firmengeschichte. 2008 wurde das Werk am Rande Ichtershausens eröffnet. Hier werden Turbolader, unter anderem für VW und Audi, hergestellt.

Nicht alles, was produziert wurde, war der ganz große Wurf. Aber: Die Mitarbeiter brennen förmlich für ihr Produkt, setzen alles daran, es zu verbessern. „Zudem haben wir fähige Hochschulen in der Umgebung“, betont Bader. Mit denen arbeite man zusammen. Der Enthusiasmus, mit dem die Belegschaft vorangeht, machte Eindruck in der japanischen Zentrale: Das Werk am Erfurter Kreuz wurde ausgebaut – zur Europazentrale, zum Modellwerk.

Klar: Ob Verbrennungsmotoren und mit ihnen die Turbolader eine Zukunft haben, steht in den Sternen. Pessimismus versprüht Bader dennoch nicht. Denn auch Fahrzeuge mit Brennstoffzellen benötigen Turbolader. „Für mehr Bumms“, wie es Daniel Bader charmant formuliert. Noch in diesem Jahr soll der erste Brennstoffzellenlader serienreif gemacht werden. „Den tragen wir dann durchs Werk“, sagt der Geschäftsführer lachend. Gern biete er sich auch als Referent für den Neujahrsempfang 2021 an. „Um zu erzählen, ob es geklappt hat.“