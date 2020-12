Entknoten der Knochen

Die Weltgesundheitsorganisation rät: Erwachsene sollen sich mindestens 21 Minuten am Tag aktiv bewegen. Ich nehme mal stark an, damit ist nicht meine Armbewegung beim Rauchen gemeint. Aber trotzdem: Ich habe einen Dackel. Und der will jeden Morgen noch vor dem Hellwerden raus. Wir beide stolpern dann so ungefähr eine halbe Stunde lang über Stock und Stein und über unsere eigenen Beine – das ist Bewegung genug. Zumal mir abends dann noch einmal das Gleiche blüht – meist dauert es ein da bisschen länger. Wir beide sind nicht mehr die Jüngsten.

Sollte das nicht reichen, wird Seilspringen oder Yoga empfohlen. Blödsinn. Seilspringen habe ich einmal probiert, das Entknoten meiner Knochen und des Seils war eine logistische Herausforderung. Und Yoga kommt mir auch nicht mehr ins Haus. Ich saß mal eine viertel Stunde lang mit einem Bein hinterm Kopf auf dem Boden – keine Ahnung, wie es dahin kam – und wartet auf mein geliebtes Weib, auf dass sie es wieder in Normalposition bringt. Krafttraining wird noch empfohlen. Das habe ich auch. Immer wenn es regnet oder – wie Dienstag – schneit muss ich den Dackel in die Wanne tragen. 11,5 Kilo Lebendgewicht und noch mindestens 5 Kilo seiner schlechten Laune dazu. Danach noch eine rauchen – ich bin bewegungstechnisch also völlig ausgelastet.