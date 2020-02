Entschädigung für ehrenamtliche Arbeit in Geratal

Mit dem rein formellen Zusammenschluss von Gemeinden im Zuge der Gebietsreform war und ist es nicht getan. Da hängt ein noch ganzer Rattenschwanz mit dran – angefangen bei neuen Verträgen mit den Zweckverbänden für Wasser und Abwasser, der Umbenennung von Straßen, neuen Vereinbarungen über die Nutzung von Kindergärten bis hin zu den Feuerwehren. In der Gemeinde Geratal finden sich die Wehren aus Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gossel, Gräfenroda und Liebenstein gerade unter einem Dach zusammen – das betrifft über 120 Feuerwehrfrauen und -männer und die Jugendwehren in der Gemeinde.

Verdienstausfälle bei Einsätzen werden durch die Gemeinde erstattet

Während die Förderung der jeweiligen Vereine den Ortschaftsräten obliegt, ist die eigentliche Feuerwehr Sache der Gesamtgemeinde. Und die sorgte jetzt für eine einheitliche Entschädigungssatzung. Die regelt für alle Feuerwehrleite in der Gemeinde nun einheitlich die Erstattung besonderer Aufwendungen, die Zahlung der Aufwandsentschädigungen und deren Höhe – angefangen vom Ortsbrandmeister über die Jugendwarte bis hin zu den Angehörigen der Einsatzabteilungen. Eine solche Aufwandsentschädigung wird ausschließlich an ehrenamtliche Feuerwehrleute gezahlt – und das ist in der Gemeinde Geratal bei allen der Fall. Sie regelt Verdienstausfälle durch Einsatzzeiten – bei Selbstständigen 32 Euro pro Stunde – und monatliche Zahlungen. Denn mit den reinen Einsatzzeiten ist es ja für Ortsbrandmeister, Wehrleiter oder Jugend- und Gerätewarte ja nicht getan, alle Feuerwehrleute opfern jeden Monaten -zig Stunden Freizeit.

Entschädigung bedeutet aber nicht automatisch auch Anerkennung. Letzteres soll im Geratal auch erfolgen. Und das nicht nur durch einen feuchten Händedruck und ein paar Blümchen, sondern auch finanziell. „Was unsere Feuerwehren alles in ehrenamtlicher Arbeit leisten, ist nicht hoch genug anzuerkennen“, so Bürgermeister Dominik Straube (CDU). Ein entsprechender Posten ist im Haushalt der Gemeinde bereits vorgesehen.