Eigentlich hat eine Stadtratssitzung in Mühlhausen ja relativ wenig mit dem Ilm-Kreis zu tun. Das ist seit einigen Monaten anders – jedenfalls seit dem es die Pläne vom Bratwurstmuseum in Holzhausen gibt, nach Mühlhausen umzuziehen (wir berichteten mehrfach).

Am Donnerstag, 7. November, nun werden in Mühlhausen wohl Nägel mit Köpfen gemacht. Denn ob dort wie geplant Thüringens neues Bratwurstmuseum entsteht, soll der Stadtrat am Donnerstagabend entscheiden. Dann steht auch fest, ob bis Ende des Monats die Baugenehmigung erteilt und der erste Spatenstich für das Museum gesetzt werden kann.

„Wir hoffen auf eine Resonanz wie in Holzhausen“, sagte jetzt Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) und ergänzt: „50.000 Besuchern im Jahr sind schon eine Hausnummer. Die Bratwurst steht in Thüringen nun mal für Kulinarik und eine lange Tradition.“

Die ursprünglichen Pläne für das neue Bratwurstmuseum, das aus Platzgründen und aus den dort ungelösten Parkplatzproblemen aus Holzhausen nach Mühlhausen ziehen soll, hatten bundesweit zu Empörung geführt, weil es zunächst auf einem Gelände des früheren Außenlagers „Martha 2“ des KZ-Buchenwald entstehen sollte. Nach eben jenen heftigen Protesten hatten Investor und Stadt diese Pläne fallen lassen und sind auf ein Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft ausgewichen.

In Mühlhausen soll neben dem Bratwurstmuseum auch ein Sport- und Spielbereich sowie ein Feriendorf mit über 100 Betten entstehen, natürlich zieht auch das Bratwursttheater mit um. Den Umzug des Museums binnen eines halben Jahres bewältigen zu wollen, nannte Thomas Mäuer vom Verein der Freunde der Thüringer Bratwurst „sehr ambitioniert – aber machbar.“ Das Areal in Holzhausen soll nach dem Auszug des Bratwurstmuseums verkauft werden.