Entsetzen über Baumfällungen am Alten Friedhof in Arnstadt

Dass es am Alten Friedhof in Arnstadt derzeit ziemlich trostlos aussieht, liegt nicht nur am Wetter. Im Dezember wurden dort etliche Bäume gefällt oder massiv eingekürzt. So mancher rieb sich danach verwundert die Augen. „Das ist verheerend. Man hat das Gefühl, dass hier ohne jegliches Maß Kahlschlag verübt wurde“, schimpfte Daniel Herz, Oberarzt in der Orthopädischen Klinik des Marienstifts.

Er hätte sich die abgesägten Bäume angeschaut und an einigen Schäden bemerkt. Andere erschienen ihm kerngesund. „Sie sind nun unwiederbringlich weg, das darf nicht noch einmal passieren“, so der Mediziner. Doch leichtfertig werden keine Bäume umgesägt, alle sind zuvor begutachtet worden, versichert die Stadtverwaltung. Das Thema Fällungen hatte im Dezember bereits den städtischen Bauausschuss beschäftigt. Auch Jürgen Ludwig von der Arbeitsgruppe Stadtgrün wird immer wieder von Leuten angesprochen, die sich über die Fällungen aufregen. In diesem Jahr zeigen sehr viele Bäume Schäden durch Trockenheit und Vandalismus. Im Auftrag des Grünflächenamtes wurde und werden deshalb 240 Exemplare in Arnstadt und den Ortsteilen gefällt. Ein Schwerpunkt sind Parkanlagen und Friedhöfe. In allen Fällen habe es zuvor Baumgutachten gegeben. Für gefällte Bäume werden in der Regel neue gepflanzt, wenn möglich direkt vor Ort. Einige Pflanzungen sind in den vergangenen Wochen bereits erfolgt, so kamen unter anderem in der Alfred-Ley-Straße sechs Säulen-Hainbuchen, in der Erfurter Straße eine Felsenbirne, in der Kleinen Gehrener Straße zwei Platanen und in Dosdorf sechs Apfelbäume in die Erde. „Natürlich können frisch gepflanzte Jungbäume den Verlust gefällter Altbäume hinsichtlich Klima- und Umweltfunktionen, Gestaltung, Schönheit und auch Identifizierung des Einzelnen mit ‘seinem Baum’ nicht sofort kompensieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Fast jeder Stadtbaum habe eine Einzelakte im Baumkataster, regelmäßig würden Baumkontrollen stattfinden. Die Einschätzung der Bäume sei oft schwierig, auch komplett hohle Bäume könnten an der Wurzel noch vital erscheinen. Dann sei die Fällungen für den Laien nicht nachvollziehbar, aber für die Verkehrssicherungspflicht unumgänglich.