Entsorgung von Bioabfall wird nachgeholt

Die Abfuhr von Bio-Müll wird in Teilen des Ilm-Kreises nachgeholt.

Ilm-Kreis Über Weihnachten ist die Entsorgung von Bioabfall in Teilen des Ilm-Kreises ausgefallen und soll nachgeholt werden.

Ilm-Kreis. Ausfallen musste am vergangenen Samstag die Bioabfallentsrogung in Gehren, Möhrenbach, Großbreitenbach, Stützerbach, Frauenwald, Geschwenda, Elgersburg und Geraberg. Die Tour wird am Freitag, dem 8. Januar, nachgeholt, teilte jetzt eines Sprecherin des Abfallwirtschaftsbetriebs mit. Die Biotonnen aus den betroffenen Orten sollten bis spätestens 6 Uhr zur Abholung bereitgestellt werden. red