Entspannendes Yoga, kreative Kränze und leckere Plätzchen

Ilm-Kreis. An der Volkshochschule Arnstadt-lmenau starten neue Kurse. Sowohl für Sportliche als auch Kreative ist wieder etwas dabei:

Die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau bietet auch im Winter zahlreiche Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen an. So beginnt am Donnerstag, 30. November, von 10 bis 11.30 Uhr der dreiteilige Kurs „Yin Yoga – Eintauchen ins pure Sein“ in der VHS Ilmenau.

Im Yin Yoga werden die Asanas, also die klassischen Haltungen des Yoga, zwischen drei und maximal zehn Minuten gehalten, heißt es in einer Mitteilung. Weil dabei alle nicht benötigten Muskeln losgelassen werden, komme der Körper in einen meditationsähnlichen Zustand. Die Kursgebühr beträgt 32 Euro.

Eine der ältesten Glasverarbeitungstechniken der Welt

Kreativ wird es im Kurs „Trockenfloristik und Trockenfilzen: Weihnachtskranz gestalten“, wenn die Teilnehmer am Montag, 4. Dezember, von 12 bis 15 Uhr in der VHS in Arnstadt ihren eigenen Weihnachtskranz gestalten, der zum Beispiel als Türdekoration genutzt werden kann. Die Teilnahme kostet 20 Euro, zuzüglich 13 Euro Materialkosten.

Weihnachtliche Glasgeschenke werden am Mittwoch, 6. Dezember, von 18.30 bis 20.45 Uhr im Kurs „Kreatives Gestalten mit Glas“ in der Glasschmiede, Zur Wipfra 3, in Oberwillingen gefertigt. Beim sogenannten Glassfusing wird mit flachem Glas gearbeitet, woraus Fensterbilder, Teller, Schalen, Kerzenhalter und viele andere Dinge entstehen. Bei sechs Teilnehmern kostet der Kurs 16,50 Euro pro Person. Zudem fallen Materialkosten an.

Im Kurs „Weihnachtliches Backvergnügen“ werden am Dienstag, 12. Dezember, von 18 bis 21 Uhr in der VHS in Arnstadt leckere Plätzchen aus Vollkornmehl gebacken. Die Kursgebühr beträgt 15,20 Euro, zuzüglich 12 Euro Lebensmittelkosten.

Mehr Infos und Anmeldung für alle Kurse unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de