Entspannt schlicht bis höchst impulsiv: Johanna-Summer-Trio kommt nach Ilmenau

Das Johanna Summer Trio tritt in der Musikschule Ilmenau auf.

Ilmenau. Dreimal musste das Johanna-Summer-Trio ihr geplantes Konzert in der Musikschule Ilmenau absagen. Jetzt findet es aber statt.

Das Johanna-Summer-Trio ist am Freitag, 10. März, um 20 Uhr im Saal der Musikschule Ilmenau zu erleben, teilte der Jazz-Club Ilmenau mit. Anfang des Jahres 2016 gegründet, erarbeitet sich das Trio um Johanna Summer einen ganz eigenen, klar strukturierten Sound.

Die Ausgewogenheit zwischen entspannt schlichter bis hin zu höchst interagierender und impulsiver Spielweise steht bei dieser klassischen Jazzbesetzung mit Tobias Fröhlich (Bass) und Jan-Einar Groh (Schlagzeug) im Vordergrund. Die Stücke, hauptsächlich aus der Feder von Johanna Summer stammend, verlieren dabei nie den Bezug zur musikalischen Heimat der Bandleaderin. Mit klassischer Musik aufgewachsen und stets von etablierter Pop- und Rockmusik begleitet, sieht sie es als ihre Pflicht an, all diesen Einflüssen ihre Berechtigung in der modernen Jazzmusik zuzugestehen.

Die Stücke des Debutalbums „Juvenile“, das das Ensembles Anfang 2018 vorlegte, wurden im selben Jahr mit dem Kompositionspreis des „Biberacher Jazzpreises“ ausgezeichnet. Das geplante Konzert des Johanna-Summer-Trio musste zuvor bereits zweimal wegen Corona und einmal wegen Krankheit abgesagt werden, informierte der Jazz-Club Ilmenau.