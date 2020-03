Entstehungsorte irdener Schätze

Desinfektionsmittel und Anwesenheitsliste, auch Tina Trautvetter in Arnstadt kam nicht am Coronavirus vorbei. Die junge Frau zeigte sich aber auch erleichtert, „dass wir heute überhaupt öffnen dürfen. Ich habe deshalb viele Anrufe von Kunden bekommen.“ Obwohl Tina Trautvetter erst seit einem Jahr mit ihrem Atelier unterhalb der Kunsthalle in Arnstadt ansässig ist, hat sie bereits viele Stammkunden.

Das liegt in der besonderen Geschichte ihres kleinen Handwerksbetriebes begründet. Tina Trautvetter führt nämlich die Töpferei Kröner, die vorher in der Gemeinde Finneland in Sachsen-Anhalt beheimatet war, fort. Und so manche Fans sind gleich mitgekommen. So wie Familie Heißig aus Zeitz. „Wir haben seit 1992 bei Familie Kröner gekauft, sind im Laufe der Jahre gute Freunde geworden. Wir sind froh, dass Frau Trautvetter die Tradition fortführt und wir unser Geschirr bei ihr weiter ergänzen können“, verraten sie. 1981 hatten Madleen und Konrad Kröner ihre Töpferei gegründet. Dass sie eine Nachfolgerin fanden freute das Ehepaar sehr.

Susanne Niemeyer (rechts) zeigt in der Gehrener Töpferei Smalun Karin Gerhardt eine Elefantendose. Foto: Karl-Heinz Veit

Tina Trautvetter ist gelernte Manufakturporzellanmalerin und arbeite im Schloss Nymphenburg in München. Nachdem sie ihre Ausbildung abschloss, zog es sie wieder in die Thüringer Heimat. Ein Hauskauf in Arnstadt war letztlich ausschlaggebend für den neuen Standort ihres Geschäfts. Neue Kunden hat sie schon hinzugewonnen, nicht zuletzt, weil sie auch öfters auf Märkten präsentiert, sechs bis zehn pro Jahr. „Ich bin froh, dass ich meinen Online-Shop habe und so wenigstens meine Kunden per Post beliefern kann“, sagt die junge Frau. Und vielleicht ja mit ihren fröhlichen Tiermotiven auch ein Lächeln in den tristen Alltag zaubern. Muster, die genaue Maße haben, ermöglichen es Tina Trautvetter, Tassen, Becher, Teller und vieles mehr herzustellen, die zwar einander sehr ähnlich sind, doch jedes seine individuelle Note hat. „Es ist halt ein Handwerk“, so die Thüringerin.

Darüber hinaus sind aber prinzipiell auch individuelle Anfertigungen Bestandteil ihrer Arbeit. Der ungewöhnlichste Wunsch dabei: Ein ziemlich großes Gefäß mit Hahn-Motiv oben und Maus unten. Wie geschickt und schnell sie ihre Keramik auf der Töpferscheibe herstellt, das erstaunte am Samstag so manchen Besucher. Natürlich konnte auch bei ihr all das einmal selbst ausprobiert werden.

„Wir hatten schon Sorge, unsere Werkstatttür geschlossen zu halten. Die Corona Krise machte uns aber zum Glück keinen Strich durch die Rechnung und wir bekamen von der Innung ausdrücklich das Signal, zu öffnen“, freuten sich die Töpfer Andrea und Lüder Lehnort in Gehren. Am Samstag gaben sich die Besucher die Klinke in die Hand.

Lüder Lehnort hilft hier in Gehren KIndern beim Formen des Tons auf der rotierenden Scheibe. Foto: Karl-Heinz Veit

So auch Familie Beyerlein aus Bad Blankenburg. „Wir kommen seit länger als fünf Jahren nach Gehren zu Lehnorts, um zu staunen, Keramik auszuwählen, zu kaufen und uns jeden Tag beim Benutzen der Tassen, Teller, Becher und anderen Schmuckstücke an diesen zu erfreuen“, sagte Susanne Beyerlein. Sie hat eine besondere Beziehung zu „edlen Scherben“. „Ich war viele Jahre in Sitzendorf als Porzellanmalerin beschäftigt. Also ist mir alles Schöne recht vertraut und im Alltag wichtig“, sprach sie und blickte zu den Töchtern Emma und Jette. Die beiden drehten unter Anleitung von Lüder Lehnort gekonnt ihren Becher an der Töpferscheibe.

„Mein Vater Peter hält sich heute vom Publikum fern. Mit 81 Jahren gehört er ja zur Corona- Risikogruppe. Und ich brauche ihn dringend noch immer als Ideengeber und Helfer in der Werkstatt und im Haus“, sagte Töpferin Susanne Smalun und widmete sich wieder ihrer Kundschaft. „Meine Vorliebe gilt den Elefanten. Deshalb wählte ich mir diese Dose aus, wo der Elefant das Krönchen des Deckels bildet“, meinte Susanne Niemeyer aus Gehren und ließ sich ihr Sammlerstück einpacken.