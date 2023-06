Erfrischung durch lebendiges Wasser

Vikarin Therese Roppel erinnert an den Johannistag und setzt die Taufe und die Bedeutung in den Fokus.

Die letzten Tage waren wirklich sonnig-heiß und ich persönlich konnte das auch draußen genießen. Mein Sohn und ich krempelten die Hosenbeine hoch und wateten durch einen noch ziemlich kalten Bachlauf. Wohltuende Erfrischung. Wir schöpften Wasser, kühlten Arme und Nacken. Ich fühlte mich einfach frei – sanfte Kühle durch Wasser und Schatten, und trotzdem die aufgetankte Wärme im Inneren. So etwa watete auch Johannes der Täufer durch Gewässer, er taufte Menschen, die bereit für einen Neuanfang waren.

Samstag ist Johannistag – der Tag der Geburt von Jesu Vorläufer: Ein mutiger Wegbereiter, der Menschen zum Neudenken anregte. Einige kamen ins Nachdenken über ihr Leben, über das missgünstige Verhalten gegenüber Mitmenschen. Viele erkannten ihre persönlichen Macken und Fehler, kamen zu ihm, bekannten diese und wurden mit dem Zeichen der Lebendigkeit, des Wassers, getauft. Sie gaben ihrem Leben einen neuen Sinn und konnten durch ihren geschöpften Glauben eine neue Zufriedenheit und Tiefe erfahren.

Vikarin Therese Roppel Foto: Therese RoppeL

Johannistag, nicht nur zum „Jahr der Taufe“ eine Möglichkeit, sich selbst zu erinnern und zu besinnen. Denn die Taufe, das ist Verbundenheit zwischen Gott und Mensch durch Jesus Christus. Erinnern Sie sich noch an Ihre Taufe? Wann haben Sie zuletzt etwas mit Ihrem Patenkind unternommen? Vielleicht brauchen Sie selbst eine Abkühlung um „aufleben“ zu können?

Ich erinnere mich an Taufen von Gemeindegliedern, die im See oder Fluss getauft worden sind und dann triefend nass, glücklich und befreit wieder hinaus wateten. Zur Taufe zu kommen, das ist mutig, denn damit bekennen wir uns zu Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Wir zeigen Farbe, was immer auch zur Ausgrenzung führen kann. Wir erleben gleichzeitig Gottes Bewegung zu uns, die alle Getauften verbindet: Seine Liebe wäscht ab, was belastet. Seine Kraft erfrischt, schenkt Lebendigkeit und Lebenssinn. Ein Band ist geknüpft zwischen Himmel und Erde. Ich finde, mit diesem Vertrauen lebt es sich erfrischend und ich denke gern daran, wenn ich an drückenden Tagen aus der Quelle schöpfen kann. Auf zum lebendigen Wasser.