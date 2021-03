Die Bürgerinitiative, die für mehr Transparenz bei der Erweiterung des Industriegebiets Erfurter Kreuz kämpft, traf sich am Freitag an der CATL-Baustelle.

„Hochspannungsleitungen – Nein danke!“ steht auf dem Banner, welches die Bürgerinitiative „Bürgerbeteiligung – Information – Transparenz (BIT) am Freitagmittag in der Nähe des am Bau befindliche CATL-Werkes am Erfurter Kreuz aufgehängt hat.