Erinnern an das Jugendgefängnis

Dieses Foto entstand vor etlichen Jahren, als das Jugendgefängnis in Ichtershausen noch in Betrieb war.

Ichtershausen. In Ichtershausen findet ein besonderer Seniorennachmittag statt:

Zu einem besonderen Seniorennachmittag lädt am Freitag, dem 16. Dezember, Ortsteilbürgermeister Matthias Eschrich Interessierte ein. Los geht es um 14 Uhr im Infozentrum am Mühlweg. Eingerichtet wurde es in einem Gebäude, das einst zur Jugendstrafanstalt gehörte. Zugänglich war das Gelände über viele Jahrzehnte nicht. Nun sind die Mauern offen, werden die Gebäude saniert, entsteht Wohnraum für junge Familien. Bei Kaffee und Kuchen wird der Film „Outlaw“ gezeigt, der über das Leben jugendlicher Gefangener in Ichtershausen berichtet. Danach besteht die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen – über die Zeit, als Ichtershausen noch den Jugendknast hatte und über aktuelle Themen.