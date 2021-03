Erinnerung an Arnstädter Todesopfer durch Kapp-Putsch 1920

„Es ist uns wichtig, dass wir trotz Corona unseren Gedenkkalender durchführen“, erklärte Melanie Tippel (links in Bild), Vorsitzende des Arnstädter Stadtverbandes der Linke, warum sich am Samstag ein Dutzend Mitglieder zum Gedenken an die Märzgefallenen versammelten. Am 13. März 1920 hatte das Militär gegen die junge Weimarer Republik geputscht. Die Regierung floh aus Berlin, die Putschisten erklärten die Nationalversammlung für aufgelöst und machten Wolfgang Kapp zum Reichskanzler. „Thüringen war eine der Hochburgen der Auseinandersetzungen zwischen den Verteidigern und Feinden der Demokratie“, so Tippel. Rund 250 Menschen kamen bei den Kämpfen zu Tode, darunter auch drei Arnstädter. Am 17. März brach der Putsch zusammen.