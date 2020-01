Am internationalen Holocaust-Gedenktag versammelten sich viele Arnstädter Bürger am Denkmal „Der Rufer“, um an die Opfer der Nazi-Herrschaft zu erinnern, vor allem an die getöteten und vertriebenen Juden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus

In der Kreisstadt wird der Opfer des Nationalsozialismus traditionell am Denkmal „Der Rufer“ auf dem Alten Friedhof gedacht. Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) hatte zum mahnenden Gedenken am Montagvormittag eingeladen – es kamen knapp 100 Arnstädter Bürger.

Unter ihnen befanden sich auch Landrätin Petra Enders (Linke), Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter aller in den Stadtrat gewählten Parteien, der Kirchen und gesellschaftlicher Organisationen, aber auch viele andere Arnstädter Bürgerinnen, Bürger und Schüler dieser Stadt. Das Programm gestalteten die Dörrberger Blechbläser und fünf Schülerinnen der Regelschule Robert Bosch in Arnstadt mit einer Rezitation.

Nina, Lena, Leni, Marie und Alida aus der 9a/9b sprachen über das nationalsozialistische Konzentrationslager Theresienstadt und Anne Frank. Sie war ein deutsch-jüdisches Mädchen, das mit ihren Eltern und Schwester Margot in die Niederlande geflohen war. Bis zu ihrer Entdeckung durch die Nazis im August 1944 versteckte sie sich zusammen mit ihrer Schwester in einem Hinterhaus in Amsterdam. Margot und Anne Frank wurden ins KZ Bergen-Belsen verschleppt. Drei Monate später starben sie an Typhus und Entkräftung. Anne Frank starb mit 15 Jahren im Februar 1945, kurz nach Margot (19).

In seiner Gedenkrede erinnerte Arnstadts Bürgermeister an das Konzentrationslager Auschwitz, welches die Rote Armee am 27. Januar 1945 befreite. Zu diesem Zeitpunkt sind dort nur noch 7000 Gefangene am Leben, mindestens 1,1 Millionen Menschen hatten die Nazis dort zuvor ermordet. „In Theresienstadt überlebten von den dort 15.000 Kindern gerade einmal 150 die Qualen der Nazis. Umso wichtiger sind solche Gedenktage wie heute“, so Spilling. Anschließend legte Bürgermeister Spilling zusammen mit Landrätin Enders, weiteren Parteien, Schülern und Bürgern Blumen und Kränze am „Rufer“ nieder.

Seit 1996 ist dieser Tag ein bundesweiter Gedenktag und seit 2005 ist der 27. Januar auch der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.