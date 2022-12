Erinnerungen an eine Arnstädter Schulzeit: Kein Unfug an den Waschbecken

Arnstadt. Aus der Leserpost: Friedemann Behr erinnert sich an seine Grundschulzeit und an das Sprichwort „Schwamm drüber“

Meine ersten Buchstaben- und Zahlenreihen, samt Versuch, Oma zu schreiben, habe ich auf der Schiefertafel eingeübt beziehungsweise „eingekratzt“. Denn 1938 gehörte zur Standardausrüstung eines Abc-Schützen besagte Tafel mit Holzrahmen, Schwamm und Lappen zum Abtrocknen. Dazu Schieferstifte, auch Griffel genannt, aufbewahrt in einem Holzkästchen mit Schiebedeckel.

Wenn die Tafel vollgeschrieben war, wurde alles wieder weggewischt. Daher auch die Redensart „Schwamm drüber“.

Ihn zu befeuchten brachte willkommene Abwechslung im gleichförmigen Schulalltag. Auf dem Flur befanden sich Wasserhahn und Ausgussbecken. Ideal dazu geeignet, sich vollzuspritzen oder den nassen Schwamm als Wurfgeschoss zu nutzen.

Replik des Schulleiters: „Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, dass die Waschbecken nicht zu jeglichem Unfug benutzt werden dürfen.“

Bequeme Schüler ließen ihren Schwamm trocken und spuckten einfach auf die Tafel. Der Effekt war der gleiche: Die Tafel war wieder sauber.

Jahre später durften wir mit dem Federhalter, das war ein Holzstift, in den die Feder gesteckt wurde, in ein richtiges Heft schreiben. Für zwei Schüler gab es ein Tintenfass. Da wurde hin- und hergekleckst, Hilfe in der Not bot ein Block Löschpapier.

Inzwischen war Krieg, Dinge des täglichen Bedarfs schlecht zu bekommen, auch Tinte wurde knapp. Es war die Zeit der Ersatzstoffe. Die Tintenfabrik E. Haar in Jena produzierte Tintenpulver, mit Wasser aufzulösen. Ein Flop!

So wurde Tinte zur Chefsache. Der Schulleiter gab bekannt: „Es ist wieder Tinte da. Sie kann im Direktorenzimmer in Empfang genommen werden, gegen Quittung des Klassenlehrers.“

Wer sonst eine Unterrichtsunterbrechung suchte, hob die Hand: „Herr Lehrer, ich muss mal.“ Beim großen Geschäft bekam man Papier mit. Anordnung des Schulleiters: „Es muss weich sein und in Stücke geschnitten werden, um das Klo nicht zu verstopfen.“

Unsere damaligen Lehrer waren gutmütig und ließen uns ziehen. Unter ihnen Ernst Mailand, der sich in Arnstadt sehr verdient gemacht hat (siehe Arnstädter Chronik, Seite 358). Nachmittags durften wir ihn in seiner Wohnung vor dem Riedtor besuchen, um seinen lustigen Schnärzchen zu lauschen.

Mein Lieblingslehrer, Herr Kruhm, bekam plötzlich im Unterricht einen heftigen Heuschnupfen. Er brauchte dringend neue Taschentücher. Ob beauftragt oder gebeten, weiß ich heute nicht mehr, aber ich holte bei seiner freundlichen Frau Nachschub. Trotz weitem Weg ein Himmelsgeschenk: Stadtbummel statt Unterricht.

Nach dem Krieg war vieles anders. Plötzlich galt das Machtwort des Schulleiters der Knabenschule: „Das Aufsuchen der Aborte während des Unterrichts hat zu unterbleiben!“

Friedemann Behr ist der Sohn des früheren Marienstift-Direktors Friedrich Behr. Nicht nur seine Mutter Margarete Behr führte damals Tagebuch. Auch Friedemann Behr hielt viele seiner Erlebnisse schriftlich fest.