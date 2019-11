Erinnerungen in Arnstadt an die Zeit von Mauerfall und Aufbruch

30 Jahre Mauerfall – die Erinnerungen sind so nah, als wäre es für viele erst gestern gewesen. Der Theaterverein lud am Jahrestag zu einer Gedenkveranstaltung in das Theater Arnstadt ein und viele Besucher waren gekommen, um daran teilzunehmen. Frank Sitter führte durch das Programm.