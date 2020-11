Bei diesem Schmuddelwetter muss man schon einmal des Öfteren mit der Familienkutsche in die Waschanlage fahren. Das habe ich getan. Nach erfolgter Wäsche stahlt nun das Fortbewegungsmittel wieder. Zuhause angekommen hieß es: Schatz kannst du mein Auto auch gleich reinigen? Ja sagte ich und fuhr los.

Entweder nehme ich die Bürste selbst in die Hand dachte ich mir, oder ich fahre dorthin wo man ganz entspannt im Auto sitzen bleiben kann und die hochmodernen Bürsten erledigen alles. Ich habe mich fürs sitzen bleiben entschieden. Wenige Meter vor der Waschanlage stehen da noch einige Hinweisschilder. Höhe und Breite des Fahrzeuges sind da zum Beispiel zu beachten. Vor mir ist noch ein Transporter an der Reihe. Dessen Fahrer oder Fahrerin scheint nicht bemerkt zu haben, dass auf ihrem Dachgepäckträger noch eine Dachlatte lag. Diese war mit mehreren Gummibändern angebunden. So wie ich den Kollegen von der Waschanlage gestikulieren sah, ging das so natürlich nicht so. Der Fahrzeugführer stieg aber auch nicht aus, um diese Mängel abzustellen. Kurzer Hand wurden die Gummibänder vom Personal zerschnitten. Neben der Dachlatte, kam noch ein Flaschenöffner und ein Schuh zum Vorschein, die natürlich nicht mit durch die Waschanlage fahren durften.

Übrigens, bei mir war alles in Ordnung, denn die Antenne war abgeschraubt.