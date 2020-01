Das Bankett in der Angelhäuser Straße in Arnstadt wird instand gesetzt.

Erneuerung Straßenbankett in der Angelhäuser Straße

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneuerung Straßenbankett in der Angelhäuser Straße

Das relativ kühle Wetter nutzen die Mitarbeiter vom Arnstädter Baubetriebshof, um wie hier in der Angelhäuser Straße das Straßenbankett zu erneuern. Während René Schmidt mit dem Bagger das alte Erdreich entfernt, füllt Danny Gänsler den Randstreifen mit neuem Schotter auf. Dieser wird später festgerüttelt. So kann das Regenwasser ungehindert in den dafür vorgesehenen Graben abfließen.