Im Bereich An den Pappeln und Zur A71 in Arnstadt werden die Gasversorgungsanlagen erneuert. (Symbolfoto)

Erneuerung von Gasversorgungsanlagen in Arnstadt

Arnstadt. Aufgrund von Arbeiten an den Gasversorgungsanlagen gibt es Straßensperrungen im Bereich An den Pappeln und Zur A71 in Arnstadt.

, Seit Montag, 21. November, verlegt die Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG neue Gasleitungen im Bereich „An den Pappeln“ und „Zur A 71“ in Arnstadt. Entsprechend der Wetterlage dauern die Arbeiten bis voraussichtlich Ende Dezember an. Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme wird der Radwegabschnitt von der Gera (parallel „Zur A 71“) bis zur Straße Schulplan voll gesperrt. Eine Umleitung für Radfahrer und Fußgänger ist ausgeschildert. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.