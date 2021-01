Erneut sechs Corona-Tote im Ilm-Kreis

Zwölf neue Corona-Fälle wurden am Montag im Gesundheitsamt des Ilm-Kreises registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 2183. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg am Dienstag um sechs Betroffene auf nunmehr 55 Tote. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 46 bestätigte Fälle, davon einer intensivmedizinisch mit Beatmung, und sechs Verdachtsfälle, davon einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 293,6 Fällen an.

Das Gesundheitsamt hat seit Montag 114 Abstriche gemacht. In der Pflegeeinrichtung Birkenhof in Ilmenau sind zwei Bewohner und zwei Angehörige von Personalkräften positiv getestet worden. In der Pflegeeinrichtung Hüttenholz, ebenso in Ilmenau, sind drei Bewohner positiv getestet worden. In den Ilm-Kreis-Kliniken ist eine Personalkraft positiv getestet worden.