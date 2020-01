Eröffnung der Kindertagesstätte am Mühlweg verschoben

Marode, trist und herunter gewirtschaftet wirkt das Gebäude am Arnstädter Mühlweg. Die Fenster und Türen sind vernagelt, die Grünflächen schauen verwahrlost aus. Bis jetzt. Künftig soll der Komplex in frischen Farben erstrahlen und der Park optisch ansprechend sein. Auf die Fahnen haben sich das die Johanniter geschrieben, die sich des Hauses annehmen, das zu DDR-Zeiten schon als Kindergarten diente und nach der Wiedervereinigung als Obdachlosenunterkunft genutzt wurde.

Derzeit ist Bewegung im Gebäude, denn die Arbeiten laufen seit Anfang des Jahres. Das bestätigt Uwe Werner, Regionalvorstand der Johanniter. „Wir sind gerade in der Planungsphase.“ Im Fokus stünden derzeit die statischen Untersuchungen. Denn die Vorschriften hinsichtlich der Statik hätten sich seit DDR-Zeiten deutlich geändert. Die entsprechenden Verantwortlichen seien bei der Prüfung.

Gebäude ist barrierefrei zu erreichen

Uwe Werner ist optimistisch, dass sie im März dieses Jahres den Bauauftrag auf den Weg bringen können, um dann mit den umfangreichen Arbeiten zu beginnen. Weil die vorhandenen Räumlichkeiten nicht ausreichen, wird es einen Anbau aus Holz geben. In der neuen Kita können künftig auch Kinder mit Behinderung betreut werden. Denn es gibt, dank einer Rampe zum Haupteingang hinein und einem Fahrstuhl zum Obergeschoss, überall im Haus einen barrierefreien Zugang.

Angedacht sei zunächst gewesen, dass die Kindertagesstätte bereits Ende dieses Jahres fertig werde. Doch das revidiert Uwe Werner nun. Zeitlich sei das nicht möglich, einfach weil die Planungsphase so viel Zeit in Anspruch nehme. Die Inbetriebnahme der Einrichtung für etwa 100 Kinder ist für September 2021 geplant. Und bis dahin fallen für alle Arbeiten, sowohl im Außenbereich als auch im Gebäude selbst, etwa 2,7 Millionen Euro an. „Alleine wegen der Kosten und des aufgenommenen Kredites sind wir bestrebt, so früh wie möglich fertigt zu werden“, sagt Uwe Werner. Denn die Refinanzierung sei erst nach der Inbetriebnahme möglich, wenn die Stadt die Betriebskosten der Einrichtung zahlt, erklärt der Regionalvorstand.

Neue inhaltliche Konzeption für Kita

Doch trotz der finanziellen Herausforderung, sei es spannend, eine Einrichtung vollständig neu aufzubauen. Damit spielt er sowohl auf den Bau an, als auch auf die inhaltliche Konzeption. „Wir sind ein christlicher Verein und möchten entsprechend christliche Werte vermitteln.“ Das bedeute allerdings nicht, dass es eine evangelische Kindertagesstätte werde. Es gehe um Angebote, die durch die Kinder genutzt werden können.

Im Fokus der pädagogischen Arbeit der Johanniter steht die „Idee der Kooperationskultur und des kooperativen Lernens.“ Dazu gibt es verschiedene Projekte und Aktionen – unter anderem „Der Schlüssel zur Welt“, das ist eine Weiterbildungsreihe für Sprachexperten und zeigt „unser Selbstverständnis im Bereich der Sprachbildung auf, das im Sinne des kooperativen Lernens einem alltagsintegrierten Konzept folgt“, heißt es auf der Internetseite der Johanniter. Dabei handle es sich nur um die pädagogischen Rahmen. „Die detaillierte Konzeption für die Kita in Arnstadt wird dann gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften entwickelt.“ Uwe Werner weißt aber daraufhin, dass diese Fachkräfte auch noch eingestellt werden müssen.

Bedeutet, die Johanniter übernehmen nicht nur ein marodes Haus und bauen es der Altersgruppe entsprechend aus und um, sie agieren später auch mit eigenen Mitarbeitern und einem neu ausgearbeiteten Konzept.