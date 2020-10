Erst Anzeige erstattet, dann betrunken auf dem Rad: Mann beschäftigt zweimal die Polizei in Ilmenau

Gleich zweimal hat ein 31-Jähriger in Ilmenau die Polizei beschäftigt.

Zweimal hat ein 31-Jähriger in Ilmenau die Polizei beschäftigt: Zunächst hatte der amtsbekannte Mann am Mittwoch kurz nach Mitternacht die Beamten darüber informiert, dass eine Person seine Wohnung verwüstet habe und er Anzeige erstatten wolle. Als die Beamten an seiner Wohnung eintrafen, war der Anzeigenerstatter weder vor Ort noch erreichbar. Dafür fanden die Polizisten Diebesgut.

Gegen 2.30 Uhr wurde der 31-Jährige dann in der Weimarischen Straße von Polizisten kontrolliert. Der Mann war alkoholisiert auf einem Fahrrad unterwegs; ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille, wie die Polizei berichtete. Es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen zur Anzeige des 31-Jährigen dauern an.