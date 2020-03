Erst die Schule und dann gibt es Freizeit

Es ist Freitag, die erste Woche ist fast geschafft. Seit Dienstag laufen auch bei mir die Uhren etwas anders. Ich muss das kleine Kind nicht mehr kurz vor 7 Uhr wecken und in die Schule bringen. Dafür können wir jetzt etwas gemütlich frühstücken. Dann beginnt aber auch für Lea der Schulalltag im Wohnzimmer. Am Vorabend haben wir uns die Aufgaben für die Sekundarschüler von der Emil-Petri-Schule heruntergeladen und ausgedruckt. So kann sie die Aufgaben für Mathe, MNT, Deutsch, Geschichte und auch Englisch sowie Französisch abarbeiten. Auch die Verbindung zu den Mitschülern ist nicht abgerissen. In einer WhatsApp-Gruppe wird sich da schon mal was ausgetauscht. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Durch meine Tätigkeit muss ich natürlich auch am Vormittag einige Termine wahrnehmen und der Nachwuchs ist ganz auf sich gestellt. Und das klappt – meistens. In einer der kleinen Pausen kümmert sich Lea auch um Hopsi und Flecki, das sind zwei Zwergkaninchen die mit frischem Wasser und Futter versorgt werden müssen. Mittag bereiten wir uns selber und immer frisch zu. So darf Lea schon einmal Bratkartoffeln mit Spiegelei in der Bratpfanne zubereiten oder eine Pizza belegen. Nur die selbstgemachte Nudelsuppe ist nichts für das Kind. So gibt es eben wieder eine Extrawurst – muss schon mal sein. Nach dem Mittagessen sitze ich wieder in meinem kleinen privaten Büro beschrifte Fotos oder schreibe einige Texte.

Das Kind darf nun, sofern die Aufgaben erledigt sind, sich mal vor die Klotze oder vor dem Laptop setzten. Eigentlich ist der Nachmittag immer etwas anders verplant. So ist am Montag Leichtathletik, am Dienstag geht es zum Bowlingtraining nach Erfurt und dann warten ja immer noch die Freundinnen zum Spielen. Nun fällt das alles erst mal aus. Wie lange, das kann noch keiner sagen. Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben und keiner krank wird.