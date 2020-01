Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erst Leibesübungen danach Deutsch und Rechnen

In den sechs Kriegsjahren fand ein geregelter und erfolgreicher Unterricht praktisch nicht mehr statt und kam ganz zum Erliegen. Für uns Kriegskinder – für alle Kriegskinder weltweit – sind das verlorene Jahre, die nie wieder aufgeholt werden können.

Im sogenannten „Dritten Reich“ der Nazis wurde um die Hundert Prozent gekämpft, die die Knabenbürgerschule zum großen Bedauern des Schulleiters äußerst knapp verfehlte. Nach der Enttäuschung gab es für seine Lehrer die scharfe Ansage.

Befehle an die Lehrer, um doch noch in die Ehrenliste aufgenommen zu werden: die Klassenlehrer sind in Zukunft dafür voll verantwortlich, dass alle Schüler Mittwoch und Sonnabend am Nachmittag vollzählig und pünktlich zum Dienst in der Hitlerjugend antreten, um gemeinsam zu marschieren, zu exerzieren und an regelmäßigen Geländespielen zur Ertüchtigung teilzunehmen. Beim Geländespiel kämpfen zwei Gruppen gegeneinander um den Besitz der Fahne. So sollen deutsche Hitlerjungen Härte zeigen, schlagkräftig und mitleidslos werden.

Folgende Verbote sollen bei den Kämpfen beachtet werden:

1. Keine großen Steine werfen (es sind schon dabei unangenehme Verletzungen entstanden)

2. Keine Hunde mitnehmen und auf andere hetzen

3. Die Gera- und Parkanlagen nicht verwüsten.

Anmerkung: Vor den Geländespielen hatten die Kleineren und Schwächeren und nicht so Rauflustigen viel, viel Angst, sie wurden gnadenlos verprügelt.

Gemeinsame Lieder müssen eingeübt werden. Ab sofort nehmen die Leibesübungen im Unterricht die erste Stelle ein, erst dann folgen Deutsch, Rechnen und so weiter. Erkrankte oder sonst die Allgemeinheit belastende Schüler müssen gemeldet, Listen angelegt werden.

Dazu gehören auch Formblätter für den Abstammungsnachweis der Eltern, alle müssen die arische Abstammung nachweisen. Morgens von 9 bis 10 Uhr Gemeinschaftsempfang aller Klassen in der Turnhalle, es spricht im Rundfunk Reichsjugendführer Axmann, alle Schüler sollen in Uniform erscheinen. In allen Klassen wird die gestrige Führerrede besprochen. Hehre Ziele und der Alltag.

Der Gesundheitszustand der Schüler lässt wegen der gespannten Ernährungslage sehr zu wünschen übrig. Es wird in besonderen Fällen Lebertran von städtischen Mitteln abgegeben. Schiefertafeln für die unteren Klassen sind nicht mehr vorhanden, deshalb sollen die Schüler sie untereinander tauschen, etwa zwei Schüler, eine Schiefertafel. Auch Tinte ist knapp, persönlich im Schulleiterzimmer abzuholen. Der Elternabend findet im Kurhaus statt, der Eintritt beträgt 30 Pfennig. Da vielfach Schüler in den Geschäften stehlen, sind die Eltern entsprechend zu belehren.

Das Rundfunkgerät der Schule zum Gemeinschaftsempfang in der Turnhalle ist zu leise, soll überprüft und nach Möglichkeit verstärkt werden. Auf dem Alten Friedhof und anderen Anlagen werden in rücksichtsloser Weise Blumen abgerissen. Diese Missstände in allen Klassen besprechen, und Abhilfe schaffen.

Friedemann Behr ist der Sohn des zweiten Direktors des Arnstädter Marienstiftes, Pfarrer Friedrich Behr.