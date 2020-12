Nachdem vor zwei Tagen durch Pyrotechnik im Eingangsbereich der Turnhalle des Ilmenauer Gymnasiums am Lindenberg beschädigt wurde, hat sich inzwischen ein erster Zeuge bei der Polizei gemeldet.

Erste Hinweise von Zeugen nach Sachbeschädigung in Ilmenau

Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Gotha auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wurden unmittelbar nach der Explosion zwei Jugendliche in dunkler Kleidung gesehen, die sich schnell vom Ort des Geschehens entfernten. Weiter ermittelt wird auch zur Art der Pyrotechnik. Anwohner hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 20 Uhr einen starken Schlag vernommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zu dieser Zeit ein unbekannter Sprengkörper in den Eingangsbereich der Halle geworfen. Nach Angaben der Objektverantwortlichen ist dadurch ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.