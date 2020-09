Erster Bauabschnitt beendet

Die Mauer unterhalb der Wehrkirche in Wipfra drohte einzustürzen. Aus diesem Grund musste zügig gehandelt werden. Im ersten Bauabschnitt wurden so die alten Steine der Mauer abgetragen und einzeln nummeriert, anschließend wurden L-Profile aus Beton eingebaut. Danach wurden die alten Steine von den Mitarbeitern der Firma TS Bau wieder in der originalen Anordnung vermauert. Wie Uwe Greßler von der Bauverwaltung der Stadt Arnstadt am Dienstag bestätigte, gab es inzwischen eine Bauanlaufberatung mit den Firmen zur Fortsetzung der Sanierungsarbeiten. Die Firmen werden mit dem zweiten Bauabschnitt in Richtung der Treppe ihre Arbeit fortsetzten. Dann folgen noch die Bauabschnitte drei und vier in Richtung Friedhof. Gefördert wird das Vorhaben mit Zuschüssen vom Denkmalschutz.