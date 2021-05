Erster Bauabschnitt zwischen Stadtilm und Dienstedt ist Geschichte

Dienstedt-Hettstedt. Die Sanierung der Landesstraße geht zügig voran.

Im Zuge der umfassenden Sanierung der Landesstraße 3087, ehemals B 87, von Stadtilm bis Dienstedt geht der erste Bauabschnitt bis Großhettstedt bis zur Kreuzung Kleinhettstedt dem Ende entgegen. Am Mittwoch wurde von der Firma Strassing die erste Bitumenschicht aufgebracht, am Donnerstag die Haftschicht und am Freitag die Deckschicht. Ab nächster Woche gehen die Arbeiten weiter im letzten Abschnitt bis nach Dienstedt. Geplanter Endtermin ist am 20. August. Eine Umleitung ist ausgeschildert.