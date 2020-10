Erstes Arnstädter Mundarttheater gibt zwei Vorstellungen

Eigentlich war das Stück von „Eucheen un Drude un ä schdegschn Arnscht“ vom ersten Arnstädter Mundarttheater für den März dieses Jahres im Theater Arnstadt geplant. Aber Corona hat allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun fand aber am Mittwochabend die Generalprobe statt, denn die sechs Darsteller mit Axel Kohl, Peter Schaaf, Thomas Müller, Holger Sommer, Berit Noack und Carmen Hoyer werden am Sonntag, dem 11. Oktober zur Höchstform auflaufen. Zwei Mal wird das Stück an diesem Tag gespielt. Für 16 Uhr gibt es leider keine Karten mehr aber für die Veranstaltung um 18.30 Uhr sind noch Plätze frei. Auf jeden Fall wird die Erfolgsgeschichte des Theaters in Mundart fortgeführt. Autor Axel Kohl sitzt schon und schreibt die Texte für die nächsten Geschichten über’n Gartenzaun.