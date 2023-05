Erzlaute und Barockgitarre im Schlossmuseum Arnstadt

Auf die Spuren historischer Instrumente begibt sich das Duo „La Vigna“ bei einem Konzert am 21. Mai im Schlossmuseum Arnstadt. (Archiv)

Zum internationalen Museumstag am 21. Mai erklingen in den Räumen des Arnstädter Schlossmuseums originalgetreue Nachbauten historischer Instrumente. In seinem Programm „Mit Arnold Dolmetsch auf der Spurensuche nach dem historischen Ensembleklang“ stellt das Duo „La Vigna“ ab 15 Uhr eine Sammlung aus Erzlaute, Theorbe, Barockgitarre sowie verschiedenen Renaissance- und Barockblockflöten vor.

Tickets gibt es unter: http://bachstadt-arnstadt.regiondo.de/duo-la-vigna.