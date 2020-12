Es gibt ihn doch

Arnstadt. Die Dämmerung bricht herein und winterliche Kälte macht sich breit. Wärme spenden kleinen Flammen, die unruhig in der Feuerschale tanzen. Der Duft von frisch aufgebrühtem Tee und gebackenen Plätzchen wabert durch die Luft. Entspannt sitzt der Weihnachtsmann etwas abseits des Feuers. Mit strahlenden Augen und einem herzlichen Lächeln denkt er an den Heiligabend, an die Momente, wenn er in die vielen glücklichen Kinderaugen blickt.

Er selbst sagt, er sei der „einzig wahre Weihnachtsmann.“ Denn schließlich seien Bart, Augenbrauen und Bauch echt. Seit Mitte der 1980er Jahre schlüpft der Arnstädter in das Kostüm, wobei er mit einem Lächeln betont, den Job seit etwa 200 Jahren zu machen.

Der Schlitten, so berichtet der Weihnachtsmann, stehe immer vor den Toren der Stadt. Denn oftmals fehle es an Schnee, sodass er mit dem Auto unterwegs sein muss. Es habe auch schon ein Jahr gegeben, da durfte er selbst kein Auto fahren. Also haben sich die Familien bereit erklärt und den Rauschebärtigen abgeholt und chauffiert. Denn Heiligabend ausfallen lassen ist für den Arnstädter keine Option — auch nicht in diesem Jahr.

Wobei dieses Weihnachten wird anders, auch für den Mann aus dem hohen Norden. Er wird die Geschenke wie jedes Jahr überbringen. Allerdings zieht er mit einem Bollerwagen durch die Straßen und kann nicht direkt in die Häuser der Leute. Das verbieten ihm die aktuellen Vorgaben, die im Rahmen der Corona-Krise erlassen wurden. Das bedeutet, dass der Weihnachtsmann die Bescherung in den Garten oder auf die Terrasse verlegt.

Um an Heiligabend wirklich zu allen Kindern rund um Arnstadt zu gehen, beginnt die Tour des „einzig wahren Weihnachtsmannes“ bereits am Vormittag. Die Freude sei da genauso groß wie zu später Stunde. Am Abend möchte der Arnstädter zu Hause sein, bei Frau und Kind. Denn für den Sohn mit Behinderung ist es am Wichtigsten, dass der Weihnachtsmann, der auch der Papa ist, am Abend zu daheim ist und sie gemeinsam speisen und den Heiligabend feiern können.

In die vielen Jahren, in denen der 66-Jährige schon den Job des Weihnachtsmannes übernimmt, hat er so manche Kuriosität erlebt. Besonders in den Läden und auf Weihnachtsmärkten spürt er, dass der Weihnachtsmann eine Figur ist, die Jung und Alt gleichermaßen anzieht. Es sei eine Figur aus Kindheitstagen, der Sorgen und Probleme aber auch Wünsche und Träume offen anvertraut werden können.

Im Sommerurlaub auf Fuerteventura ist er in kurzer Hose und Shirt angesprochen worden, ob er der Weihnachtsmann sei — wegen seines Bartes und der Augenbrauen. Natürlich steht er dann für Bilder bereit und berichtet aus seinem stressigen Alltag in der Vorweihnachtszeit.

Denn er geht nicht nur an Heiligabend zu den Familien, sondern ist auch in der Adventszeit in Kindergärten und Firmen unterwegs. Mit viel Herzblut und Leidenschaft schenkt er Freude in der Vorweihnachtszeit. Allerdings verlangt er dafür kein Geld. Finanzielle Zuwendungen und Sachspenden gehen in eine Einrichtung für behinderte Menschen. Denn das liegt ihm sehr am Herzen.

Und während in den Familien die letzten Vorbereitungen getroffen werden, packt der „einzig wahre Weihnachtsmann“ den großen Geschenke-Sack zusammen, schnürt die Schuhe, noch ein kleiner Schluck Tee und ein Plätzchen, um dann die Kinder und deren Familien zu beschenken. Frohe Weihnachten.