Es kann schnell teuer werden

Mein letzter Strafzettel wegen zu schnellem Fahren liegt zum Glück schon etwas zurück. Aber man sollte nie sagen, dass es einem nicht passiert. Mit dem neuen Bußgeldkatalog wird es auf jeden Fall teurer. Als ich dieser Tage die Übersicht über die deutlich verschärften Strafen sah, musste ich schlucken. So schnell droht Fahrverbot, gerade Pendler müssen aufpassen.

Einige Stellen, an denen die Polizei häufig blitzt, kennt man ja inzwischen. Ich denke an das Hohe Kreuz oder die Abfahrt Stadtilm an der A 71. Wer in der Tunnelkette durch den Thüringer Wald rast, den kann ich nicht bedauern. Dass man da nicht schneller als 80 km/h fahren darf, weiß jeder.

In Erfurt hat die Stadtverwaltung nahe dem Binderslebener Knie eine neue Blitzersäule installiert, weil dort gern und viel gerast wird. Abschreckung ist leider immer wieder nötig.

Sorgen mache ich mir allerdings bei Fahrten in unbekannte Städte. Fährt man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu viel, kommt zu einer saftigen Geldbuße gleich ein Monat Fahrverbot. Übersieht man bei Tempo 54 ein 30er-Schild, aus welchem Grund auch immer, ist man dran.

Also das Entschleunigen üben oder gleich das Fahrrad nehmen. Die Gefahr, damit geblitzt zu werden, dürfte gering sein.