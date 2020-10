Es kann wieder rumgetobt werden

Ein Spielturm mit Rutsche, Drehkreisel, Kletterwürfel, Schaukel, Trampolin und jede Menge Sand zum Buddeln – das alles können jetzt die Kinder im Wohngebiet rund um die Käfernburger Straße in Arnstadt wieder nutzen, denn der neu gestaltete Spielplatz ist wieder eröffnet. Der alte war in die Jahre gekommen, seine Spielgeräte schafften es nicht mehr durch den TÜV.

Auch Bürgermeister Frank Spilling durfte mal rutschen. Foto: Robert Schmidt

Als erste unterzogen die Kinder der Emil-Petri-Schule den neuen Spielplatz einen Stresstest – und der bestand ihn. Und das auch, als Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) einmal selbst die Rutsche ausprobierte. „Ich freue mich sehr, heute einen weiteren generalsanierten Spielplatz an die Kinder übergeben zu können“, sagte er.

Los ging alles mit dem Ersatz der alten Holz-Turmanlage durch eine moderne Zwei-Turm-Spielanlage im Jahr 2019. Für den zweiten Bauabschnitt bewarb man sich dann bei der „Kompan Spielplatzinitiative“, bei der es Zuschüsse für die Anschaffungskosten der Spielgeräte gibt – und hatte Erfolg. Nun gibt es dort eine Doppelschaukel mit einer Mutter-Kind-Schaukel, einen Spielbereich für Kleinkinder, ein Trampolin und einen Drehring. Nicht zu vergessen der etwa drei Meter hohe Kletterwürfel, der richtig viel Spaß bringt.

Die Montage der Spielgeräte übernahmen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Spilling kündigte dann auch gleich an, das „nun auch bald der Spielplatz in der Tambuchstraße saniert wird.“ Hier wird der in die Jahre gekommene Holzturm durch eine neue Zwei-Turm-Spielanlage mit Rutsche ersetzt. Zusätzlich soll ein Trampolin künftig für mehr Abwechslung und Spaß beim Spielen sorgen. Insgesamt gibt es in der Stadt und ihren Ortsteilen 27 Spiel- und Bolzplätze.