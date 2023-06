Ein verbaler Streit zwischen zwei Brüdern mündete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der einer der Brüder verletzt wurde. (Symbolbild)

Eskalation zwischen Brüdern in Stadtilm

Stadtilm. Ein Streit zwischen zwei Brüdern gipfelte in Stadtilm in einem Polizeieinsatz mit anschließendem Besuch im Krankenhaus.

Während einer Feierlichkeit, im Vereinshaus einer Kleingartenanlage in der Weimarischen Straße in Stadtilm, gerieten zwei Brüder im Alter von 18 und 29 Jahren aneinander. Laut Polizeiangaben ist nicht bekannt, was der Auslöser des Streits war.

Der Streit wurde hitziger und eskalierte mehr und mehr. Der 18-Jährige versetzte seinem älteren Bruder zwei Kniestöße in die Rippen, sodass sich dieser übergeben musste. Zudem erhielt er durch den Angriff Schwellungen und musste mit Schmerzen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch bevor die Polizei eintraf, verschwand der jüngere Bruder von der Feier.

