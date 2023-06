Essen von der Wiese in Großbreitenbach

Großbreitenbach. Grüne Brötchen und Kräuterlimonade werden im Kräutergarten in Großbreitenbach mit den Gästen hergestellt.

Die 29. Olitätenmajestät Nicole Richter spaziert am Samstag, 10. Juni, mit den Gästen durch den Kräutergarten im Museum Großbreitenbach, Myliusstraße 6, und lädt zum Essen von der Wiese ein. Gemeinsam werden 14 bis 16 Uhr grüne Brötchen gebacken und eine Kräuterlimonade hergestellt. Es wird um Anmeldung beim Thüringer-Wald-Kreativ-Museum gebeten, Telefon: 036781 / 4 18 15 oder per E-Mail an: museum@lg-grossbreitenbach.de.