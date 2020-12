Etliche Tiere überleben Abfischen in der Hessenbach-Stauanlagen in Alkersleben nicht

Nun ist es also so weit, oder besser gesagt: Nun war es so weit. Und das in zweifacher Hinsicht. Der größere der beiden Hessenbach-Stauanlagen in Alkersleben wurde abgelassen. Die beiden 1987 angelegten Wasserspeicher müssen nach dem Willen des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz verschwinden. Gründe sind laut der Behörde „der katastrophale bauliche Zustand, das Ablassen erfolgt zur Minimierung der Gefahr eines möglichen Dammversagens.“ Die kleinen Stauanlagen und ihre Dämme müssten demnach einem Hochwasser standhalten – und zwar einem, wie es rein statistisch gesehen nur einmal alle 5000 Jahren vorkommt. Das war es dann aber auch für nicht wenige Fische, „die elendlich im Schlamm verreckten“, so Alkerslebens Bürgermeister Günther Hülle (Feuerwehrverein).