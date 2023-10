Exkursion zum Reformationstag

Paulinzella. Von Paulinzella aus geht es am Dienstag zu geschichtlich spannenden Orten:

Der Arnstädter Museologe Hansjürgen Müllerott lädt am Reformationstag, dem 31. Oktober, um 10 Uhr an die Klosterkirche in Paulinzella ein. Er hält zunächst einen kurzen Vortrag über Paulina und Bonifatius als Begründer des Pazifismus in Thüringen. Bonifatius suchte nach Wegen, den sächsischen Angriffen unter anderem auf Sülzenbrücken gewaltlos zu begegnen. Gegen 10.30 Uhr startet dann eine informative Exkursion von Paulinzella auf Hohlwegen zur mittelalterlichen Gerichtsstätte des Amtes Königsee. Die Grafen von Schwarzburg übten im Auftrag des Kaisers hier für das Amt Königsee die hohe Gerichtsbarkeit aus. Da die Exkursion weitgehend über unbefestigte Wege führt, sind Wanderschuhe erforderlich, so der Hinweis des Veranstalters.