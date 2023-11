Exkursion zum Willibrordstag

Dort, wo die Liebfrauenkirche in Arnstadt steht, soll Willibrord einst eine Marienkapelle geweiht haben.

Arnstadt. Hier beginnt der Rundgang durch Arnstadt:

Eine siedlungsgeografische und kunsthistorische Exkursion zur Entstehungsgeschichte Arnstadts bietet am heutigen Samstag der Museologe Hansjürgen Müllerott an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Liebfrauenkirche. Von hier aus geht es über den Pfarrhof zur Bachkirche, unterwegs werden die Baustile dieser Kirchen von der Romanik bis zum Barock verglichen und die Standortwahl erläutert.

Anlass der Exkursion ist der Willibrordstag. Bischof Willibrord von Utrecht ging 704 auf Thüringen-Mission. Vermutet wird, dass er einst in Arnstadt eine Marienkapelle geweiht hat. Auch darum geht es im Rahmen der Exkursion. Anmeldungen sind nicht notwendig. Am Willibrordstag wird des Todestags des Bischofs gedacht.