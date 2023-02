Exkursionen zu vermeintlichen Kultstätten im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Verein Stadtgeschichte macht Teilnehmer bei Wanderungen mit aktuellen Forschungsergebnissen vertraut

Auf viel Resonanz stießen im vergangenen Jahr die archäologischen Exkursionen, die Museologe Hansjürgen Müllerott und der Verein Stadtgeschichte angeboten haben. Sie setzen die Reihe daher in diesem Frühjahr fort.

„In diesem Jahr finden die Forschungen zu den vermeintlichen Kultstätten, der Zauberei und Kräuterheilkunde in den ehemaligen Ober- und Unterherrschaften Schwarzburg einen ersten Abschluss“, erklärt Müllerott. Daher werde dieses Thema auch die kommenden Exkursionen prägen.

Wallburgen wie der Singer Berg, die Reinsburg, die Hunnenkuppe im Schwarzatal und das Raubschloss bei Geschwenda oder das Walpurgiskloster über Arnstadt beziehungsweise die Hohe Eiche bei Saalfeld wurden noch um 1900 mit Kultstätten in Verbindung gebracht, was aber so nicht mehr haltbar sei, so der Museologe.

Erstes Ziel ist die Hunnenkuppe im Schwarzatal

Los geht es am Sonntag, dem 26. Februar, mit einer Exkursion zur Höhensiedlung Hunnenkuppe. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz über der Brücke an der Mündung der Werra in die Schwarza. Dieser befindet sich etwa 500 Meter hinter dem südlichen Ortsausgang von Bad Blankenburg.

Die Höhensiedlung Singer Berg ist Ziel der Exkursion, die am Sonntag, dem 5. März, angeboten wird. Los geht es um 9 Uhr auf dem Wanderparkplatz in Dörnfeld an der Ilm.

Am Sonntag, dem 12. März, geht es auf das Oppidum Reinsburg zwischen Plaue und Reinsfeld. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr vor der Reinsfelder Kirche.

Die Hüneburg bei Uhlstädt ist das Ziel der Exkursion am Samstag, dem 18. März. Treffpunkt ist an der Kirche in Uhlstädt. Hier befindet sich ein Hammermännchen, das an die Tradition der in vielen Kulturen verbreiteten Hammergötter anlehnt.

Vortrag über Wetteraufzeichnungen der Pfarrer von Geschwenda

Am Samstag, dem 22. April, geht es in die Wüstung Neudorf und ins Raubschloss. Verbunden wird diese Exkursion mit einem Vortrag über die Wetteraufzeichnungen der Pfarrer von Geschwenda über Extremwetterlagen. Treffpunkt ist am Gasthaus Kickelhähnchen am Sportplatz um 11 Uhr.

Ihren Abschluss finden die Frühjahrsexkursionen am 1. Mai. Diesmal geht es vom Walpurgiskloster oberhalb von Arnstadt zum Wachhügel und zur Opferstätte auf der Wasserleite. Vor Ort werden archäologische Funde präsentiert. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem so genannten Hexentanzplatz hinter dem Walpurgiskloster.

Teilnehmer der Exkursionen sollten auf festes Schuhwerk achten. Die Besichtigung der Bodendenkmäler im Gelände sei nur für geübte Wanderer möglich, so Müllerotts Hinweis. Die Exkursionen finden nur statt, wenn kein Schnee liegt.