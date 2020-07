Fahrbahnbreite über Brücke in Rudisleben reduziert

In Intervallen lässt die Stadtverwaltung Arnstadt in der Stadt und in den eingemeindeten Dörfern die Brücken auf deren Standsicherheit prüfen. In diesem Jahr waren die Brücken in Görbitzhausen, Angelhausen-Oberndorf und Rudisleben diesbezüglich aufgefallen. Während in Görbitzhausen und Rudisleben (Foto) nun diverse Betonteile dafür sorgen, dass die Fahrbahnbreite eingeengt ist, mussten diese in Angelhausen-Oberndorf wieder abgebaut werden. Hier kam der Bus nicht mehr durch. Vielleicht könnten die grauen Teile noch einen rot-weißen Farbanstrich bekommen, dann sind sie auch in der Nacht besser sichtbar.