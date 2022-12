Fahrgäste im Ilm-Kreis haben Herz für Kinderhospiz

Ilm-Kreis. Am Ein-Euro-Tag beteiligen sich acht Busunternehmen. Die Beteiligten ziehen eine erfolgreiche Bilanz.

Der Verein Bus und Bahn Thüringen hatte am 20. Oktober 2022 – traditionell am ersten Donnerstag in den Oktoberferien – zum Ein-Euro-Tag aufgerufen. Im Ilm-Kreis wurde das Angebot, für einen Euro den ganzen Tag mit den Regionalbussen unterwegs zu sein, von der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau realisiert.

Mit dem Ereignis des Aktionstages scheinen sowohl IOV als auch Bus und Bahn Thüringen zufrieden. Die IOV weil die verkauften Tagestickets im Vergleich zum Vorjahr von 2786 auf 3418 gestiegen sind. Und der Verein, weil sich die Fahrgäste am 20. Oktober zudem spendabel zeigten und die in den Bussen aufgestellten Spendenboxen für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz reichlich bedachten. Die Fahrgäste spendeten insgesamt 1500 Euro, teilt Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer von Bus und Bahn Thüringen mit.

Am Ein-Euro-Tag beteiligten sich insgesamt acht verschiedene Regionalbusunternehmen in drei Landkreisen – Ilm-Kreis, Wartburgkreis und Landkreis Sömmerda – sowie in der kreisfreien Stadt Suhl.