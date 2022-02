Fahrkartenautomat im Arnstädter Bahnhof gesprengt

Arnstadt. Am Arnstädter Bahnhof gab es Sonntagmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen Fahrkartenautomat im Bahnhof Arnstadt aufgesprengt. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde kurz nach 4 Uhr über eine mögliche Explosion im Bahnhof informiert. Die Arnstädter Feuerwehr war bereits auf dem Weg.

Am Bahnhof wurde bei Eintreffen am Tatort schnell ersichtlich, dass der Fahrkartenautomat gesprengt wurde. Der Tatort wurde abgesperrt. Die Feuerwehr konnte nach einer ersten Überprüfung eine weitere Gefährdung durch gefährliche Brand- und Explosivstoffe ausschließen.

Die benachbarte Polizeiinspektion Arnstadt und die Bundespolizeiinspektion Erfurt trafen vor Ort gemeinsam Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Tatortarbeit und Fahndung nach möglichen Tätern. Der Kriminaldauerdienst des Landes sicherte die Spuren. Die Geldkassetten und Fahrscheinrollen wurden ebenfalls gesichert.

Wie die Polizei informierte, sei der Versuch an die kompletten Geldbeträge zu gelangen, nicht erfolgreich gewesen, sodass zwar ein nach ersten Erkenntnissen geringer Schaden durch Diebstahl entstanden ist, jedoch ein Totalschaden am Automaten in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stünden nun die Auswertung der gesammelten Spurenlage sowie die Befragung von Zeugen, die der Polizei auch den ersten Hinweis gaben. Bisher liegen Erkenntnisse vor, dass sich zum Tatzeitpunkt kurz vor 4 Uhr eine Person vom Bahnhof entfernt haben soll.

Zur Ergreifung des bzw. der bisher noch unbekannten Täter(s) sowie zur Aufklärung der Tat bitten die Landespolizeiinspektion Gotha und die Bundespolizeiinspektion Erfurt um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise unter Bezugnahme auf die Tat nehmen die Dienststellen wie folgt entgegen: Landespolizeiinspektion Gotha - Tel.: 03621 / 78-0, Aktenzeichen: ELS22061655 Bundespolizei Erfurt - Tel.: 0361 / 65983 - 0, Aktenzeichen 155214 / 2022.