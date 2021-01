Ilmenau Diebe sind über die Feiertage in einen Fahrradkeller eingebrochen.

Fahrrad in Ilmenau gestohlen

Diebe haben sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhausen am Ilmufer in Ilmenau verschafft und aus dem Fahrradkeller ein älteres Mountainbike der Marke Univeca gestohlen, so die Polizei. Das Fahrradschloss haben sie gewaltsam durchtrennt.

Die Polizei teilt weiter mit, dass das Fahrrad einen Wert von 300 Euro hat. Die Tatzeit lag zwischen 23. und 30. Dezember 2020. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können unter Telefon: 03677/6010 (Nennung der Bezugsnummer 0304853/2020).