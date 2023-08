Fahrradclub Ilm-Kreis lädt zum Stammtisch ein

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Ilm-Kreis veranstaltet jeden vierten Donnerstag im Monat einen Radler-Stammtisch in Ilmenau und jeden zweiten Mittwoch im Monat in Arnstadt. (Symbolfoto)

Ilmenau. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Ilm-Kreis lädt am 24. August zum Radler-Stammtisch ein. Unter anderem werden Touren und Beschilderung besprochen.

Zum Radler-Stammtisch lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Ilm-Kreis am Donnerstag, 24. August, um 19.30 Uhr in die Gaststätte Ratskeller, Am Markt 7, in Ilmenau ein. Laut einer Mitteilung von Peter Schütz steht auf der Tagesordnung unter anderem die Wahl eines neuen Vorstandes. Zudem sollen die diesjährigen Sommertouren ausgewertet und die im Aufbau befindliche Beschilderung von Waldrandroute und Knotenpunkt-System im Ilm-Kreis besprochen werden.