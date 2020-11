Fairer Handel steht in Ilmenau im Mittelpunkt

Zu einer Fair-Trade-Stadtrallye hatte Ilmenau am Freitagnachmittag geladen. Acht Geschäfte beteiligten sich. Thierry Ahodi zeigte in seinem Café Arche, wie Kaffee geröstet wird. Rund 65 Teilnehmer informierten sich über fair gehandelte Produkte. Im Rathaus sowie der Volkshochschule gab es eine Ausstellung zum Thema. Kurzfilme und Vorträge in der Volkshochschule runden das Programm der Veranstaltung ab. Organisiert wurde sie von einer ehrenamtlichen Steuerungsgruppe mit Unterstützung der Stadtverwaltung. Der „Fair-Trade-Markt“ vom Vorjahr konnte coronabedingt nicht wiederholt werden.