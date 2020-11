Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“, wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit.

Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen? Salome Kusikashvili stammt aus Georgien, sie kam mit ihrer Familie vor zweieinhalb Jahren nach Deutschland. Die 17-Jährige hat gerade eine Ausbildung zur Sozialassistentin begonnen und möchte Erzieherin werden. Danach will die junge Frau Abitur machen und Grundschullehrerin werden. Die Ausbildung macht sie auch, um besser Deutsch zu lernen. Wie sie sagt, reichen die Sprachkenntnisse noch nicht für das Abitur. Ihren Realschulabschluss hatte sie mit 2,0 geschafft. In ihrer Freizeit unternimmt sie viel mit ihren deutschen Freundinnen.

Die Familie flüchtete aus Georgien, nachdem sie enteignet wurde, weil sie gegen die Regierung waren. Wie Vater Valeri (51) erzählt, verloren sie ihr Familienunternehmen mit Weingut und landwirtschaftlichem Betrieb. Ihr Asylantrag in Deutschland wurde abgelehnt und sie wandten sich an die Härtefallkommission. Rund 35 Unterschriften von Nachbarn und Freunden hatte Valeri gesammelt und hofft, dass die Familie aufgrund der guten Integration bleiben darf.

Valeri hat gerade den zweithöchsten Deutschkurs abgeschlossen und möchte eine Weiterbildung für Juristen aus dem Ausland beginnen, um in seinem erlernten Beruf arbeiten zu können. Seine Frau Lia (46) ist Geschichtslehrerin und arbeitet in einer Seniorenresidenz in der Küche. Zur Familie gehören noch Georgi (18), er macht sein berufsvorbereitendes Jahr. Nina (13) besucht die Regelschule. Luka (9) ist in der Grundschule. Seit zwei Jahren hat die Familie einen Kleingarten. In der Anlage sind sie die einzigen Ausländer.